"Сериозна ескалация на напрежението": Песков реагира на изказванията за сваляне на руски самолети

К ремъл каза днес, че изявленията за сваляне на руски бойни самолети над Европа са безразсъдни, агресивни и представляват сериозна ескалация на напрежението в близост до руските граници, предаде Ройтерс.

"Изявленията за това, че трябва да се свалят руски самолети, са най-малкото безразсъдни, безотговорни и, разбира се, опасни с последствията си", каза Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин, пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин.

Песков добави, че ставащото в Европа е "самонагнетяващ се механизъм". "Те сами измислят въпроси и правят безотговорни изявления", посочи говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

Агенция "Блумбърг" съобщи по-рано, че европейски дипломати са предупредили Москва, че НАТО е готова да отговори с цялата си мощ на нарушения на въздушното пространство на алианса, включително да сваля руски самолети.

Песков повтори твърдението на Москва, че нейни бойни самолети не са навлизали в естонското въздушно пространство миналата седмица.

"Чухме изказвания, когато нашите самолети бяха обвинени в нарушаване на естонското въздушно пространство. Не бяха представени обаче никакви доказателства, във всеки случай никакви убедителни доказателства", каза говорителят.

"И, разбира се, на фона на толкова безразсъдни изказвания с такива агресивни декларации - това представлява още един съществен кръг на ескалация на напрежението в близост до нашите граници", обобщи Песков.