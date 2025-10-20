Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Р усия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, но в същото време обвини Киев, че изпраща противоречащи сигнали, които възпрепятстват този процес, предаде Ройтерс.

Попитан от журналист какво е предложил руският президент Владимир Путин на американския си колега Доналд Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор миналата седмица, Песков отказа да предостави каквато и да било информация по въпроса.

(Във видеото: Експерти: Позицията на Тръмп се сменя след всеки разговор с Путин)

A Lot of 'Homework' Remains to Be Done Before Putin-Trump Meeting: Kremlin Spox



Key statements by Dmitry Peskov:



▪️ Moscow believes the upcoming Putin-Trump meeting should be used to discuss Russian-US bilateral relations;



▪️ Moscow hopes the new Russia-US top-level meeting… pic.twitter.com/FKDLBNqLBS — Alma Gentil (@Chinoy200096633) October 20, 2025

Конфликтът в Украйна продължава и е обект на опити за мирно уреждане. В началото на конфликта (2022 г.) бяха проведени директни преговори между руски и украински представители в Истанбул и Беларус, които доведоха до парафиране на документ, но бяха прекратени. Русия многократно заявява готовност за преки преговори с Украйна, като президентът Владимир Путин изразява желание за бързо постигане на мирно споразумение, но подчертава необходимостта от постигане на руските цели, включително признаване на анексираните територии и демилитаризация. Замразяването на конфликта е неприемливо за Кремъл.

Русия обвинява Киев в изпращане на „противоречиви сигнали“ и „протакане“ на мирните преговори, което според Москва затруднява напредъка. Съединените щати се включиха като ключов посредник, като Москва потвърди интензивен диалог с Вашингтон и приветства тези усилия. Руският външен министър Сергей Лавров и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбелязаха, че постигането на споразумение със САЩ е сложно поради „много нюанси“ и необходимостта от сближаване на позициите.

На 16 октомври 2025 г. руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха териториални въпроси, включително Донбас, и други аспекти на конфликта.