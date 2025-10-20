Свят

Дмитрий Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

Той беше попитан от журналист какво е предложил Путин на американския си колега Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор

20 октомври 2025, 15:53
Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра
Делегация на

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро
Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща
Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник

Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник
Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия
Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство
FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната
Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Р усия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, но в същото време обвини Киев, че изпраща противоречащи сигнали, които възпрепятстват този процес, предаде Ройтерс.

Попитан от журналист какво е предложил руският президент Владимир Путин на американския си колега Доналд Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор миналата седмица, Песков отказа да предостави каквато и да било информация по въпроса.

(Във видеото: Експерти: Позицията на Тръмп се сменя след всеки разговор с Путин)

Конфликтът в Украйна продължава и е обект на опити за мирно уреждане. В началото на конфликта (2022 г.) бяха проведени директни преговори между руски и украински представители в Истанбул и Беларус, които доведоха до парафиране на документ, но бяха прекратени. Русия многократно заявява готовност за преки преговори с Украйна, като президентът Владимир Путин изразява желание за бързо постигане на мирно споразумение, но подчертава необходимостта от постигане на руските цели, включително признаване на анексираните територии и демилитаризация. Замразяването на конфликта е неприемливо за Кремъл.

Русия обвинява Киев в изпращане на „противоречиви сигнали“ и „протакане“ на мирните преговори, което според Москва затруднява напредъка. Съединените щати се включиха като ключов посредник, като Москва потвърди интензивен диалог с Вашингтон и приветства тези усилия. Руският външен министър Сергей Лавров и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбелязаха, че постигането на споразумение със САЩ е сложно поради „много нюанси“ и необходимостта от сближаване на позициите.

На 16 октомври 2025 г. руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха териториални въпроси, включително Донбас, и други аспекти на конфликта. 

Източник: БТА, Елена Инджева    
Русия САЩ Украйна Мирни преговори Владимир Путин Доналд Тръмп Дмитрий Песков Конфликт в Украйна Кремъл Териториални въпроси
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

България Преди 23 минути

Номинираните за наградата за кураж са сръбският телевизионен канал N1 и петима журналисти от Буркина Фасо, Азербайджан, Филипини, Ел Салвадор и Палестина

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Технологии Преди 59 минути

Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

Свят Преди 1 час

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства

<p>Установиха нарушения на закона за еврото на летище &bdquo;Васил Левски&ldquo;</p>

Магазини на летище „Васил Левски“ в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби

България Преди 1 час

При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

България Преди 1 час

Подсъдимият се движил със скорост 116 км./ч., пред него в лявата част на дясната пътна лента се движила каруцата, в нарушение на правилата от ЗДвП, без светлоотразители и светещо тяло за движение през нощта

<p>Хоспитализираха бивш футболист на &quot;Реал Мадрид&quot;</p>

Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Свят Преди 1 час

Новината беше оповестена от FC de Rebellen

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Свят Преди 1 час

Според правилото ако 3,5% от населението на една държава излязат на протести срещу режим, той неизбежно ще падне

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

Свят Преди 1 час

Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Любопитно Преди 2 часа

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Свят Преди 2 часа

Сред пострадалите са двама полицейски служители

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 2 часа

Продуктите от първа необходимост вече струват 97 лева

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

България Преди 2 часа

От обучение на английски, до агенции, които помагат с всяка битова нужда

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Свят Преди 2 часа

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана

<p>Сатанизъм, алкохол и СССР: Лъжите, които промениха САЩ</p>

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Свят Преди 3 часа

От Сухия режим до войната срещу мазнините – кои са някои от най-абсурдните решения на американските власти

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

България Преди 3 часа

При претърсване на жилището му са иззети около 9000 евро в различни купюри и устройство за броене на пари

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

"Спри да се правиш на жертва": Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра и лъжи

Edna.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

НА ЖИВО: Арда - Септември София, съставите

Gong.bg

Жестока трагедия застигна Стюърт Пиърс

Gong.bg

Убитото в мол дете било намушкано в сърцето

Nova.bg

Ще се радваме на „сиромашко” лято и през ноември

Nova.bg