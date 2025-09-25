Песков: Русия е готова да се присъедини към забраната на биологичните оръжия

Р усия е готова да се присъедини към пълна глобална забрана на биологическите оръжия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Той каза това в коментар на инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за използване на изкуствен интелект с цел проверка на спазването на Конвенцията за забрана на биологичните оръжия.

Песков заяви, че Москва подкрепя инициативата и я смята за позитивна стъпка към подобряването на прозрачността и доверието в международния контрол над въоръженията.

Тръмп заяви в реч пред ООН, че "призовава всички нации да се присъединят към нас, за да сложим край на разработването на биологични оръжия веднъж завинаги". Той предложи да се използва изкуствен интелект за проверка на спазването на споразумението.

Песков заяви, че Русия приветства "много важния призив" на Тръмп, и го определи като блестяща инициатива.

"Естествено, руската страна е готова да участва в такъв процес на отказ, на общ отказ от биологични оръжия, и, разбира се, би било добре да се формализира по някакъв начин, отново на международно ниво", добави той.