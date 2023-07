Перфектна буря: Климатичната криза и екстремните метеорологични явления

Т ова лято се разгръща "перфектна буря". Атмосферните съставки се комбинират, за да предизвикат смъртоносни наводнения и рекордни горещини.

Това разкрива Майкъл Е. Ман, климатолог и почетен професор в Университета на Пенсилвания пред CNN.

Смъртоносни наводнения заляха части от североизточната част на САЩ, като затвориха хора в домовете им и убиха жена, която беше отнесена от бързо движещата се вода. В понеделник реките във Върмонт бързо се повишиха в резултат на проливния дъжд до нива, невиждани от урагана Айрин през 2011 г.

В неделя в Уест Пойнт, Ню Йорк, само за шест часа паднаха над 7,5 инча дъжд (19,05 см - бел.ред.), според анализ на CNN на данни от Националната океанска и атмосферна администрация. Валежът е бил толкова интензивен, че се случва средно веднъж на 1000 години.

Климатичната криза създава предпоставки за по-интензивни метеорологични явления като проливните дъждове и наводненията в Североизтока, казва Майкъл Е. Ман.

"Climate Disasters Daily? Welcome to the ‘New Normal.’--Around the United States, dangerous floods, heat and storms are happening more frequently" by David Gelles (@dgelles) for The @NYTimes: https://t.co/uG6yPnVLti