Рекордът за най-горещ ден в света е счупен два пъти за 3 дни

В понеделник съобщихме, че средната температура на Земята е достигнала рекордно високи стойности, което я прави най-горещият ден от началото на измерванията. Но това вече е стара новина, след като във вторник и отново в сряда температурите се повишиха до средно 17,18 °C.

Monday was the hottest day ever recorded in the history of the earth. That record was broken again the very next day.



We can still stop this deadly cycle of climate breakdown, if we pull all the climate levers, hard.



Not just the easy ones; ALL of them.https://t.co/Q9kvpPxpBg