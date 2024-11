Пентагонът: САЩ нанесоха удари по свързани с Иран цели в Сирия

А мериканските въоръжени сили нанесоха вчера удари по девет цели, свързани с подкрепяни от Иран групировки в Сирия, в отговор на нападенията срещу войските на САЩ в страната, съобщи Пентагонът, цитиран от Франс прес.

„Тези удари ще намалят способността на подкрепяните от Иран групировки да планират и извършват нападения срещу силите на САЩ и коалицията“, заяви Пентагонът, визирайки международната коалиция срещу джихадистката групировка „Ислямска държава“ (ИД), разположена в Сирия.

