Пентагонът оценява последствията от изтичането на класифицираните документи

А мериканското министерство на отбраната съобщи в неделя, че различни правителствени служби със съвместни усилия правят оценка на последствията, които изтеклите секретни разузнавателни документи през последните дни могат да имат върху националната сигурност на САЩ и съюзниците, и партньорите им, съобщи Ройтерс.

"Министерството на отбраната продължава да прави преглед и оценка на автентичността на фотографираните документи, които циркулират в социалните медии и изглежда, че съдържат чувствителна и строго секретна информация", се казва в съобщението.

През миналата седмица в социалните мрежи, се появиха копия на предполагаеми секретни документи, за които се твърди, че съдържат военни тайни на САЩ, свързани с Украйна, Китай и Близкия изток.

Според експерти по сигурността и американски правителствени източници, цитирани от Ройтерс, се подозира, че източникът на документите може да е в САЩ. Американските власти не са изключили възможността зад изтичането на информацията да стоят и проруски елементи. Смята се, че това е един от най-сериозните пробиви в американската сигурност от публикуването на над 700 хиляди документа от Уикилийкс през 2013 г.

Двама американски представители са казали пред агенцията в неделя, че не изключват документите да са били манипулирани, за да заблудят следователите за произхода си или за да разпространят невярна информация, която може да навреди на интересите на САЩ в сигурността.

Breaking News: Classified documents detailing secret U.S. and NATO plans for aiding Ukraine in an offensive were leaked on social media, U.S. officials said. https://t.co/Y5XHxaywrj