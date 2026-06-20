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Голям обрат от 22 юни: Какво ще се промени за всяка зодия през следващата седмица

Животът ще стане много по-добър за всеки зодиакален знак през седмицата от 22 до 28 юни 2026 г. През следващите дни предстои мощна промяна на енергията, след като в понеделник изгрява Луната в първа четвърт във Везни

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 13:42
Голям обрат от 22 юни: Какво ще се промени за всяка зодия през следващата седмица
Източник: iStock/GettyImages

Ж ивотът ще стане много по-добър за всеки зодиакален знак през седмицата от 22 до 28 юни 2026 г. През следващите дни предстои мощна промяна на енергията, след като в понеделник изгрява Луната в първа четвърт във Везни.

Това лунно събитие ни учи да бъдем по-дипломатични, дори когато нивата на стрес се повишават. Енергията на Скорпион в средата на седмицата ни помага да придвижим напред текущите си проекти, въпреки че опозицията с Марс малко ни забавя, пише сайтът Your Tango.

На 26 юни Луната в Стрелец ни насърчава да се замислим за наученото през последната година, тъй като се приближаваме до навлизането на Юпитер в Лъв в края на месеца.

Вижте какво очаква всяка зодия през следващата седмица (22-28 юни) в нашата галерия.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Your Tango    
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