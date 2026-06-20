Свят

Учен: Прах от Луната може да крие следи от извънземни технологии

Човечеството обаче излъчва радиосигнали в космоса едва от около век. Затова, според Лаки, по-добра стратегия е търсенето на „пасивни“ признаци на извънземни технологии – реликви, които могат да издържат милиарди години

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 13:57
Учен: Прах от Луната може да крие следи от извънземни технологии
Източник: Thinkstock/Guliver

В ъзможно е изчезнали извънземни цивилизации да са оставили следи от своите технологии, разпръснати из Слънчевата система, включително и на Луната. Това предполага новият анализ на британеца Брайън Лаки, астрофизик от Оксфордския университет. Той представя теорията си в статия, публикувана в arXiv.

Лаки отбелязва, че вероятността за съвместно съществуване на напреднали извънземни и човечеството е малка поради огромните размери на Вселената. Съществува обаче шанс да попаднем на останки от изчезнала цивилизация. Сегашните опити за търсене на извънземен живот се фокусират предимно върху откриването на активни сигнали, като радиовълни.

Човечеството обаче излъчва радиосигнали в космоса едва от около век. Затова, според Лаки, по-добра стратегия е търсенето на „пасивни“ признаци на извънземни технологии – реликви, които могат да издържат милиарди години, пише The Independent.

Астрофизикът разграничава три основни типа „пасивни“ признаци: окултери, глинтери и дифузери.

Един окултер е космически обект, който блокира светлината от ярък източник като звезда, създавайки изкуствено затъмнение. Такава структура, създадена от напреднала цивилизация, би имала неестествена транзитна сигнатура за земните астрономи. За разлика от „активните“ сигнали, окултерът не би имал източник на енергия или нужда от поддръжка, а просто би обикалял в орбита вечно.

Глинтерът е гигантска леща или огледало, което напреднала цивилизация би могла да изгради, за да пренасочва или концентрира звездната светлина. Това е подобно на начина, по който нашите сателити отразяват слънчевата светлина, но в много по-голям мащаб.

Дифузерът е най-простият тип „пасивен“ признак. Той разпръсква падащата върху него светлина в различни посоки, което може да помогне за получаването на много специфичен спектър. Подобни технологии се използват и от човечеството на някои космически апарати, включително луноходи, за провеждане на ретрорефлекторни експерименти.

Лаки предполага, че можем да открием останки от такива технологии дори ако техните създатели са отдавна изчезнали. Една от най-известните хипотетични структури, свързвани с напреднали извънземни, е сферата на Дайсън. Тя е теоретизирана от физика Фрийман Дайсън като начин за напреднала цивилизация да улови по-голямата част от енергията на своята звезда.

Въпреки че откриването на цяла сфера на Дайсън е предизвикателство, Лаки смята, че можем да открием „технозърна“ – прах от разрушени подобни технологии – в огромните пространства на космоса. Тези технозърна могат да бъдат уловени от слънчевия вятър и да достигнат до други звездни системи. Тъй като нашата Слънчева система се движи през Млечния път, планетите и луните й могат да „пометят“ и съберат част от извънземния прах. Ако пресеем лунния реголит, може да имаме късмет и да открием такъв прах, твърди той.

„Това, което може би в крайна сметка ще открием от напреднали извънземни, няма да бъдат „макроскопични обекти, умишлено поставени, а прах – неволен микроскопичен свидетел на нашите възможни предшественици, който все още чака да бъде намерен“, заключава ученият.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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