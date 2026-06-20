Цел Москва: Великобритания тества нови ракети с дълъг обсег за Украйна

В еликобритания е тествала нови оръжия с дълъг обсег, които скоро биха могли да бъдат доставени на Украйна, за да позволят на Киев да нанася удари по Москва, съобщава английското издание The Telegraph.

Новите системи, които могат да атакуват цели на разстояние над 300 мили (около 480 км), са били тествани на полигон в Хебридските острови, като през следващите месеци в Обединеното кралство ще се проведат допълнителни изпитания.

Експерименталните платформи, всяка от които носи 250-килограмова бойна глава, потенциално биха могли да достигнат Москва, която по-рано тази седмица беше подложена на интензивни украински бомбардировки с дронове.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство предизвика компаниите да създадат ударни оръжия с дълъг обсег, които могат да летят с над 370 мили в час (около 600 км/ч), струват около 400 000 паунда всяко и могат да се произвеждат с темпове от 20 бройки на месец.

Бяха подадени около 27 оферти от индустрията, като през миналия февруари бяха проведени презентации в стил риалити формата „Бърлогата на драконите“ (Dragon's Den), преди шест британски компании да получат договори на стойност около 5 милиона паунда всяка за проектиране на прототипи за тестване в рамките на само седем месеца.

До миналия декември останаха само трима доставчици: MBDA UK, която произвежда стелт ракетите Storm Shadow; MGI Engineering – британско малко или средно предприятие с опит в технологиите от Формула 1; и Rotron Aerospace – друго британско малко или средно предприятие с история в съвместната работа с Министерството на отбраната.

Разбира се, че при изстрелванията на Хебридските острови са се задействали всички системи, въпреки някои дребни технически затруднения, които са били очаквани като част от подхода за „бърз провал в името на поуката“ (fail fast) към проекта и които компаниите сега ще се опитат да изгладят преди следващите изпитания.

Втората фаза на така наречения проект „Брейкстоп“ (Project Brakestop) вече е в ход, като на компаниите са възложени последващи договори на стойност около 15 милиона паунда за по-нататъшно развитие. Британските служители се надяват да доставят първите от новите системи на Киев в рамките на една година.

Луиз Сандхер-Джоунс, новият министър на въоръжените сили, заяви, че оръжията ще „допълнят“ други, като ракетите Storm Shadow, които позволяват на Украйна да нанася удари дълбоко в Русия, но са на по-висока цена.

„Обединеното кралство стои рамо до рамо с Украйна и ние ще продължим да предоставяме подкрепата, от която тя се нуждае, за да се защити от руската агресия“, добави тя.

„Проектът „Брейкстоп“ показва какво се случва, когато комбинираме този ангажимент с таланта и изобретателността на британската индустрия. За по-малко от година британските компании пренесоха една амбициозна концепция от чертожната дъска до летателните изпитания, доставяйки ново поколение способности със забележителна скорост“, обясни още Сандхер-Джоунс.

Западни служители казват, че представянето на Киев на бойното поле се е подобрило значително през последните месеци, като украинските дронове приковават руските войски на фронтовата линия.

Украинските сили изстреляха близо 200 дрона към Москва в четвъртък, на около 310 мили (около 500 км) от украинско-руската граница. Това беше третият пореден ден на атаки, при които общо над 1000 дрона бяха изстреляни срещу Русия.

Русия обеща да отвърне на удара, като външният министър Сергей Лавров предупреди Киев, че сега ще се провеждат „масирани групови удари“ срещу Украйна „на регулярна основа“.

Между късните часове на четвъртък и ранните часове на петък Кремъл е изстрелял 90 дрона срещу Украйна, според украинските военновъздушни сили, като според съобщенията са загинали трима души, включително осемгодишно момиче.

При отделна руска атака в южната украинска Одеска област е загинал един човек, докато удари в източния град Краматорск са отнели живота на още един човек, според властите.

Лидерите на Г-7 обещаха на Украйна повече способности за противовъздушна отбрана по-рано тази седмица, без да уточняват типа оръжия. Великобритания пое ангажимент да достави 150 000 дрона тази година.