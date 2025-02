Папата прекъсна проповед заради проблеми с дишането

П апа Франциск беше принуден да прекъсне днешната проповед във Ватикана, като заяви, че има проблеми с дишането в резултат на тежък бронхит, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Сега се извинявам и моля водещия литургията да продължи четенето, защото имам затруднения с дишането“, каза 87-годишният папа аржентинец под аплодисментите на десетките военнослужещи, присъстващи на площад „Свети Петър“ на литургията за Юбилея на въоръжените сили.

Папа Франциск прекъсна четенето на проповедта и предаде текста, който беше прочетен от архиепископ Диего Равели, ръководител на Папското литургично честване.

#PopeFrancis, who has been suffering from bronchitis, begins his homily, adding to prepared text, but then asks aide to finish reading because he has "difficulty breathing." pic.twitter.com/YKxG3XtXOJ