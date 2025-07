Папа Лъв XIV: Човешкото достойнство трябва да бъде защитено от изкуствения интелект

П апа Лъв XIV заяви на първата литургия във Ватикана за католически инфлуенсъри в социалните медии, че човешкото достойнство трябва да бъде защитено онлайн, тъй като светът е изправен пред „предизвикателството“ на изкуствения интелект (ИИ), пише BBC.

„Нищо, което произлиза от човека и неговата креативност, не бива да се използва за подкопаване на достойнството на другите“, каза папата в базиликата „Свети Петър“.

Той заяви, че разработваната технология трябва да се използва „в полза на цялото човечество“ по време на коментарите си на ватиканския Юбилей на младежта, едноседмично събиране за млади поклонници, което се провежда на всеки 25 години.

Това е последното от поредица от изказвания на папата по темата за изкуствения интелект, откакто беше избран на конклава през май.

По време на речта си папата призова света да защити „способността си да слушаме и говорим“ в „нова ера“.

Pope Leo XVI on Tuesday called on the world to protect human "dignity" online as it faces the "challenge" of AI, at the Vatican's first mass for Catholic influencers.



