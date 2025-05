Новият папа избра името си заради влиянието на изкуствения интелект

В първото си обръщение към Колегията на кардиналите папа Лъв XIV представи своята визия за папството и обясни мотивите зад избора на името си, подчертавайки значителната роля, която изкуственият интелект е изиграл в това решение, съобщава The Verge.

В официалния превод на речта, публикувана от Ватикана, папа Лъв XIV отбелязва, че името му е препратка към папа Лъв XIII, който е оглавявал Църквата в началото на Първата индустриална революция.

Pope Leo XIV just clarified that he chose his name as a call back to Leo XIII, and specifically to his encyclical Rerum Novarum and its relevance to "another industrial revolution in the field of artificial intelligence." pic.twitter.com/zMskRCwuOK