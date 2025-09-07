Свят

Папа Лъв XIV канонизира „Божия инфлуенсър“ за светец

Ватиканът призна Карло Акутис за извършил две чудеса след смъртта си

7 септември 2025, 12:38
Д есетки хиляди се събраха на площад „Свети Петър“ във Ватикана за канонизацията на италианския тийнейджър Карло Акутис, наречен „Божият инфлуенсър“ за усилията му да разпространява католическата вяра онлайн.

Папа Лъв XIV официално обяви 15-годишния Акутис, починал от левкемия през 2006 г., за първия светец на Църквата от поколението на милениалите, пред аплодисментите на множеството.

Поклонници се разположиха из целия площад пред базиликата „Свети Петър“, много от тях млади хора, развяващи знамена и изображения на „кибер-апостола“.

„Карло Акутис е пример за мен, защото успя да съчетае ежедневието си, училище, футбол и страст към компютрите, с непоколебима вяра“, каза 17-годишният Филиппо Белавити. Той описва неделната атмосфера като „красива“ и добавя: „Виждайки хора от толкова части на света, усещаш обичта към Карло за всичко, което е направил“.

Около 800 души пристигнаха със специален влак от Асизи, където тялото на Акутис лежи в стъклена гробница, облечено в дънки и маратонки Nike. Месата се наблюдаваше и на големи екрани в Асизи, средновековен град и място за поклонение в централна Умбрия.

Източник: ЕПА/БГНЕС

На канонизацията беше обявен и италианецът Пиер Джорджо Фрасати, алпинист и социално-ангажиран млад човек, починал от полиомиелит на 24 години през 1925 г. На фасадата на базиликата бяха показани гоблени с изображения на двамата младежи. Церемонията първоначално беше насрочена за април, но беше отложена след смъртта на папа Франциск.

Майката на Акутис, Антония Салцано, каза, че синът ѝ би благодарил на всички, които идват да отбележат неговото възкачване на светия олтар. Във видео, публикувано от епархията на Асизи, тя заяви, че синът ѝ е доказателство, че „всички сме призовани да бъдем светци... всеки е специален“.

Примерен живот

Акутис, роден в Лондон през 1991 г. от италиански родители, имал силна вяра, макар семейството му да не било особено религиозно. Израснал в Милано, където посещавал меса ежедневно и бил известен с добротата си към тормозените деца и бездомните, на които носел храна и спални чували.

Любител на компютърните игри, Акутис се научил сам на основно кодиране и използвал уменията си, за да документира чудеса и други аспекти на католическата вяра онлайн.

Доменико Сорентино, епископ на Асизи, призова младите да следват примера му: „Днес повече от всякога имаме нужда от положителни примери, от животни истории, които могат да помогнат на младите ни да не следват обезкуражаващи образи, насилие и преходни моди, които не оставят нищо след себе си“.

Канонизацията на Карло Акутис във Ватикана
Източник: ЕПА/БГНЕС

Ватиканът призна Акутис за извършил две чудеса след смъртта си

– необходима стъпка по пътя към светостта. Първото било излекуването на бразилско дете с рядка панкреасна аномалия, второто – възстановяването на костарикански студент, сериозно пострадал при злополука. В двата случая роднините се помолили за помощ на младежа, който беше беатифициран през 2020 г. от папа Франциск.

Сред присъстващите беше и 15-годишната Елеанор Хаузър, на ученическа екскурзия от щата Северна Каролина, САЩ. Тя разказа, че баба ѝ, католичка, ѝ е разказала за Акутис. „Показва, че можеш да направиш много, дори когато си млад, можеш да оставиш отпечатък върху света, независимо на колко години си“, каза тя. 

Източник: БГНЕС    
