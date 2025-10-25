Ето защо своеволната смяна на местата в самолета не е безопасна

П разно място в препълнен самолет може да изглежда като сбъдната мечта, особено ако сте притиснати между двама непознати на омразната средна седалка. Изкушението да се преместите е голямо, но експертите предупреждават - не го правете, преди самолетът да излети.

Бившият капитан на Virgin Atlantic Пийт Хътчисън, известен в социалните мрежи като Pete the Irish Pilot, обяснява, че подобно действие може да застраши безопасността на полета.

„Преместването на места, особено в значителен брой и в непредвидени зони, може съществено да повлияе на баланса на самолета. Ако всички пътници седнат в предната част, това може да направи излитането по-трудно от обикновено, а в някои случаи – дори невъзможно“, коментира Хътчисън пред британския вестник The Independent.

Former pilot reveals why swapping to an empty seat before take-off is dangerous https://t.co/a0JY9LwzWA pic.twitter.com/nz5bgmp0Z1 — The Independent (@Independent) October 21, 2025

Обратната ситуация също крие риск. Ако твърде много пътници се преместят в задната част на самолета, това може да доведе до повдигане на опашката при излитане или дори до удар по време на кацане.

„Безопасният полет зависи от поддържането на правилната позиция на центъра на тежестта. Изключително важно е самолетът да бъде натоварен така, че цялото тегло – на пътниците, багажа, товара, горивото и кетъринга – да е равномерно разпределено. Това е, което ние, пилотите, наричаме балансирана позиция“, допълва Хътчисън.

По думите му, разположението на пътниците на борда е важна част от тези изчисления. Затова екипажът взема предвид местата им още при подготовката за излитане и кацане.

Хътчисън подчертава, че преместването става реален проблем за безопасността основно при полети с по-малко от 80% заетост. При такива случаи екипажът специално разпределя пътниците според центъра на тежестта - например, като ги настанява над крилата. Това се прави не само за баланса, но и за да се гарантира достъпът до аварийните изходи.

🚫 Смяната на място може да създаде и други проблеми

Бившият главен стюард на Emirates Джей Робърт посочва, че местенето на пътниците може да затрудни и работата на екипажа.

„Нашите системи са проектирани така, че определеното ви място е свързано с вашата лична информация. Ако трябва да ви открием, търсим по име и по номер на седалка. Когато пътник смени мястото си без предупреждение, това затруднява идентификацията му“, обяснява той.

Освен това смяната на места може да обърка и обслужването на борда. Ако например сте поръчали специално хранене, но не сте на обявеното си място, има голяма вероятност храната да не ви бъде доставена.

Робърт съветва всички, които искат да се преместят или да заемат свободно място след качването, първо да уведомят стюардесите, преди да предприемат каквото и да било действие.

✈️ Следващия път, когато забележите празна седалка до прозореца, помислете два пъти – понякога най-безопасното място е именно това, което вече сте заели.