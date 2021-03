Папа Франциск в Ирак – религиозно послание и тежки политически въпроси

Н а 5 март папа Франциск започна посещение в Ирак. Това пътуване е значимо по много причини. Няма кадри от минали посещения, нито архивни кадри, с които да бъде сравнено, защото е първото, осъществено от действащ папа. Франциск пристига в Ирак, който е разкъсван от политически трусове, икономическа криза и насилие, както и напрежение между двете основни външни сили в района – САЩ и Иран. На фона на всичко това, Багдад се бори с ограничаване на въздействието от пандемията от Ковид-19.

Историческо посещение на Папа Франциск в Ирак

Пътуването, изправено пред многобройни потенциални рискове, е особено богато на символика за малцинствените християнски общности, чийто брой намалява на фона на широко разпространената несигурност, последвана от американската инвазия през 2003 г., надигането на про-иранските милиции, а по-късно и заплахата от групировката „Ислямска държава“.

Преди да замине, папа Франциск обяви, че потегля на „поклонничество“ и това не е случайно - за Римокатолическата църква, както и за останалите църкви, Ирак заема централно място заради дейността на Свети апостол Тома, като множество християни живеят в земите на днешен Ирак още от ранните дни на религията. Твърди се, че Авраам, праотецът на трите основни религии юдаизъм, християнство и ислям, е роден именно в този район. Много християнски групи в Ирак, включително асирийци, халдейци, арменци и арамейци, поддържат традиции, езици и ритуали, различни от християнството на Запад. Учението на Христос става една от основните причини древни народи като асирийците да продължават да съществуват дори след славните години на античната им империя – същото се отнася за арамейците, които все още имат селища в Ирак, Сирия, Южна Турция и Палестина.

Ирак, както и други райони в Близкия изток, поддържа през вековете пъстра религиозна и етническа мозайка, но войните и политическите промени през 19 и 20 век, както и разпадането на Османската империя, европейският колониализъм, възходът на арабския национализъм и израелско-арабският конфликт, променят облика на региона. Подобно на някога процъфтяващата еврейска общност в Ирак, и други религиозни малцинства - през последните десетилетия огромен брой иракски католици, православни и други християни, заминават за други държави, като много от тях търсят убежище на Запад и особено в Скандинавските страни и САЩ. В наши дни няколкостотин хиляди християни все още живеят в Ирак в сравнение с около 1,5 милиона преди 2003 г.

През годините, иракските християни преживяват сътресенията и репресиите, както останалите иракчани под управлението на Саддам Хюсеин, а след това и по време на вълните от религиозно насилие, предизвикано след падането на неговото управление и намесата на интересите на регионални сили като Саудитска Арабия и Иран. Последният насилствен цикъл беше предизвикан от „Ислямска държава“ и обособяването на територия на групировката след 2014. Иракските църкви стават редовно мишена на бомбени атаки, а членове на общностите биват отвличани, убивани или принуждавани да напуснат домовете си. В събитие, изпълнено със символика за иракските християни, папа Франциск говори с епископи и други религиозни лица в катедралата, посветена на Дева Мария на Спасението, където през 2010 година свързани с Ал Кайда нападатели убиха 58 души.

Pope Francis starts a historic trip to war-battered Iraq today, defying security fears and the pandemic to comfort one of the world's oldest and most persecuted Christian communities.



The 84-year-old says he is making the first-ever papal visit to Iraq as a "pilgrim of peace" pic.twitter.com/qA3JLBIk0b