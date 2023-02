Папа Франциск ще посети Унгария, за да разговаря с Виктор Орбан

П апа Франциск ще пътува до Унгария в края на април, съобщи Светият престол, цитиран от ДПА.

По време на визитата си в Унгария между 28 и 30 април папата ще разговаря с унгарския премиер Виктор Орбан и ще се срещне с мигранти. Срещите ще се проведат преди обществена литургия в последния ден на визитата му.

Pope Francis will visit Hungary in April and meet far-right Prime Minister Viktor Orban, the Vatican said Monday, with the Ukraine war and migrants expected to dominate talks.https://t.co/FBXpL7YwIi