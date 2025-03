Ватиканът публикува първа снимка на папа Франциск в болницата

В атиканът днес публикува първата снимка на папа Франциск в болницата, след като 88-годишният понтифик започна лечение на двойна пневмония, предаде „Ройтерс“.

Папата беше приет в римската болница „Джемили“ на 14 февруари с тежка респираторна инфекция. Светият престол съобщи, че медиците продължават лечението с респираторна физиотерапия и физиотерапия за подвижността. Откакто беше приет в „Джемили“, папата не се е появявал на публични места.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It's the first to be released since the Pope's hospitalisation on 14 February.



Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv