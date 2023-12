Папа Франциск иска да бъде погребан извън Ватикана

П апа Франциск, който избягва голяма част от разкоша и привилегиите на Ватикана, реши да опрости значително сложните ритуали за папско погребение. Съгласно предприетите стъпки Франциск би бил първият папа, който от повече от век насам ще бъде погребан извън Ватикана, предаде Ройтерс.

Франциск, който в неделя навършва 87 години, разкри плановете си за погребението си в интервю за мексиканската телевизия "Ен плюс" по случай празника на Дева Мария от Гуадалупе.

Папа Франциск: Чувствам се много по-добре

В интервюто, записано преди папата да отслужи литургията в базиликата "Свети Петър", Франциск изглежда възстановен от бронхита, който прекара неотдавна. Пред интервюиращия го журналист папата се смее, докато обсъжда разнородни теми, сред които и такива за здравето му, миграцията, отношенията му с предшественика му Бенедикт Шестнадесети. Той говори и за плановете си за задгранични пътувания. Главата на Римокатолическата църква казва, че се надява да осъществи три пътувания през следващата година - до Полинезия, Белгия и първото си посещение в родната Аржентина след избирането му за папа през 2013 г.

Pope Francis, who has shunned much of the Vatican's pomp and privilege, has decided to vastly simplify the elaborate funeral rites for a pontiff and be the first one to be buried outside the Vatican in more than a centuryhttps://t.co/uHDAMwJieg