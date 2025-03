Папа Франциск – 12 години начело на Ватикана

К атолиците по света отбелязват 12-ата годишнина от избирането на папа Франциск за понтифекс, като отправят молитви за неговото възстановяване, пише ВВС.

Франциск, който бе избран на 13 март 2013 г., е в римската болница „Джемели“ от почти месец. Той се лекува от двойна пневмония и други инфекции, като е претърпял няколко респираторни кризи, което поражда опасения за здравословното му състояние.

Последните бюлетини от Ватикана съобщават, че 88-годишният папа е стабилен, след като рентгенова снимка на гръдния кош потвърди подобрения през последните дни. Въпреки това, състоянието му остава сложно и той продължава да се нуждае от болнично лечение, без яснота кога ще му бъде позволено да напусне.

„Клиничното състояние на Светия отец остава стабилно в контекста на цялостната сложна медицинска картина“, се казва в изявление на Vatican News. „Рентгенографията на гръдния кош, направена във вторник, потвърди подобренията, наблюдавани през предходните дни.“

От момента на приемането му в болница не са публикувани негови снимки, а той самият не се е появявал публично. По-рано този месец обаче аудиозапис с негово послание на родния му испански език беше пуснат на площад „Свети Петър“ във Ватикана. В него той благодари на вярващите за молитвите им, но гласът му звучеше задъхан и слаб.

През последните дни папата участва в духовни упражнения, включващи молитви и медитация, провеждани във Ватикана чрез видео връзка. В нарушение на традицията Светият престол предоставя ежедневни актуализации за здравословното му състояние, което е по негова молба.

Франциск получава неинвазивна кислородна терапия – през деня чрез носни тръби, а през нощта чрез маска.

Болестта му промени начина, по който католиците отбелязват годишнината от неговия понтификат. Кардинал Майкъл Черни, високопоставен служител на Ватикана, близък до Франциск, нарече случая „причина за благодарност“.

„Тази година болестта му ни кара да сме особено благодарни на Бог, удвоявайки молитвите си за пълното му възстановяване“, заяви кардиналът.

В родната му Аржентина църквите ще проведат благодарствени литургии, включващи молитви за здравето му. Отец Клаудио, който бе на посещение на площад „Свети Петър“ от Ангола, сподели:

„Ситуацията, в която се намира Светият отец, че той е толкова болен, наистина е много тревожна в този момент. Молим се за неговото пълно възстановяване.“

