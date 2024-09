Папа Франциск на визита в Белгия

П апа Франциск е очакван тази вечер в Белгия, съобщиха местни медии. Това ще бъде първото посещение в страната на глава на Римокатолическата църква за последните 30 години.

🚨 LIVE NOW: Stay with us for real-time updates as Pope Francis tours Luxembourg City in the Popemobile, meets with national leaders, and delivers a special address at Notre-Dame Cathedral. 🇱🇺



Don’t miss a moment—check out our live blog now! 👇 https://t.co/Uy5jX247qf