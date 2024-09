Папа Франциск предупреди за негативното въздействие на AI

П апа Франциск предупреди за негативното въздействие на изкуствения интелект (ИИ) върху обществото, съобщи ДПА.

По време на посещението в Сингапур папа Франциск предупреди, че ИИ не бива да кара хората да забравят за това, което е важно, а именно човешките взаимоотношения. Той каза, че развитието на технологиите рискува да изолира хората един от друг и да ги постави във фалшива реалност, и че ИИ трябва да се използва за сближаване между хората и за насърчаване на разбирателството и солидарността в обществото.

