Папа Франциск е на посещение в Източен Тимор

П апа Франциск пристигна в Източен Тимор на тридневно посещение, което ще включва литургия на открито. Според Ватикана в нея може да се включи повече от половината от населението на страната (приблизително 1,3 милиона), предаде "Ройтерс'.

87-годишният понтифик е на 12-дневна обиколка в четири държави в Югоизточна Азия и Океания, което е и най-дългото му задгранично пътуване досега.

Папа Франциск на визита в Папуа Нова Гвинея

Pope Francis arrives in the world’s most Catholic nation outside of Vatican City | CNNhttps://t.co/G3xjByuF3R — The Chronicle (@ChronicleZim) September 9, 2024

Той пристигна в Източен Тимор от Папуа-Нова Гвинея, където вчера отнесе медицински консумативи в малък град насред джунглата в един от най-отдалечените райони на света.

Франциск кацна в столицата на Източен Тимур - Дили. На летището го посрещнаха президентът Жозе Рамоз-Орта и група ученици, облечени в традиционно облекло, които му поднесоха цветя и везан церемониален шал.

And with a little bounce (all that good Roman pasta) Pope Francis touches down in East Timor, the most Catholic country in the world. pic.twitter.com/0DP2Oh8vbJ — Colm Flynn (@colmflynnire) September 9, 2024

Източен Тимор, държава на север от Австралия, получава независимост от Индонезия през 2002 г. след изпълнена с жестокости окупация, продължила десетилетия. Франциск е вторият папа, който я посещава, след папа Йоан Павел Втори, който отиде там през 1989 г., по време на пътуване, което даде исторически тласък на движението за независимост на страната, отбелязва "Ройтерс".

След обявяването на независимостта Източен Тимор се бори за възстановяване на инфраструктурата и икономиката си. През 2014 г. Световната банка изчисли, че около 42% от източнотиморците живеят в бедност, а около 47% от децата изостават в развитието си поради недохранване.

🎥HIGHLIGHTS | Pope Francis arrives in Dili, Timor-Leste, the third stop of his Apostolic Journey, greeted by thousands of joyful supporters in this majority-Catholic nation after a 3.5-hour flight from Port Moresby. #PopeinAsia pic.twitter.com/93cpKdHF7v — EWTN Vatican (@EWTNVatican) September 9, 2024

Светият отец ще завърши обиколката си в Югоизточна Азия с посещение в Сингапур. Тази седмица властите там ще засилят сигурността по своите сухопътни, въздушни и контролно-пропускателни пунктове. Очаква се главата на Римокатолическата църква да отслужи меса в Сингапур, на която ще присъстват 50 000 души.

* Видеото е архивно: Над 80 000 души присъстваха на литургията на папа Франциск в Индонезия

