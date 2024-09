Папа Франциск на визита в Папуа Нова Гвинея

П апа Франциск пристигна днес на посещение в Папуа Нова Гвинея - втори етап от 12-дневната му обиколка в Югоизточна Азия и Океания, предаде Ройтерс.

Самолетът на Светия отец отлетя тази вечер местно време от Индонезия и пристигна в съседната страна, където предстоятелят на Римокатолическата църква ще остане до понеделник. 87-годишният Франциск слезе от самолета на инвалидна количка и бе посрещнат в столицата на Папуа Нова Гвинея Порт Морсби от премиера Джеймс Марапе и католически духовници.

Pope Francis touched down in Papua New Guinea on Friday, the second country of his 12-day apostolic journey to Asia and Oceania, following reports of a failed attempt on his life during his Indonesia visit. #PopeInAsia #PopeInIndonesia #PopeInPNG https://t.co/AyTdMShDEm

Първата му публична проява в тази държава от Океания ще бъде обръщение към политически лидери утре. Глобалното затопляне ще бъде основна тема по време на визитата на Франциск в Папуа Нова Гвинея, чиито лидери обвиняват изменението на климата за поредицата природни бедствия, които връхлетяха страната в последно време, включително за калното свлачище, отнело живота на най-малко 2 хиляди души през май, отбелязва Ройтерс.

Местните жители в огромното си мнозинство (над 95 процента) са християни, но близо две трети от тях са протестанти, а католиците са около една четвърт.

В съседна Индонезия - най-многолюдната мюсюлманска държава в света, папата отправи призив за бдителност във връзка с религиозния екстремизъм.

WATCH: Pope Francis drew more than 80,000 attendees to a Catholic Mass at Indonesia's national stadium on Thursday (Sept 5). The event marked the high point of the pope's four-day visit to the capital, Jakarta, the first stop on his 12-day tour of Southeast Asia and Oceania. pic.twitter.com/hGvd5STZvX