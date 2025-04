Това ли ще е следващата пандемия? СЗО с учение срещу „мамутска“ шарка

М еждународни експерти изпълниха сценарий за обучение, предпазващ от заплаха от това, което според тях може да бъде източникът на следващата пандемия – замразени древни животни, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Събитието на Световната здравна организация (СЗО), наречено Exercise Polaris, изправи експерти от 15 страни срещу измислен вирус, наречен „Mammothpox“ – Мамутска шарка.

Eкипът имаше за задача да ограничи разпространението на патоген, който се е появил от замразения труп на мамут – заразил учените и филмовия екип, който го беше открил – преди да се разпространи по света.

🚨"EXERCISE POLARIS"🚨



