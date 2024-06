Птичият грип ли ще бъде следващата глобална пандемия?

П тичият грип се разпространява бързо и кара много експерти по инфекциозни болести да се тревожат повече от всякога.

Вирусът на птичия грип H5N1 е убил десетки милиони птици по цялата планета и повече от 40 000 морски лъвове и тюлени. За животните това е пандемия.

Все пак рискът за хората е малък. За повечето хора изглежда има много малък шанс да се заразят с птичи грип H5N1 в момента.

Само трима души в САЩ са дали положителен тест за вируса след изненадващото му проникване в популацията от говеда и всички са имали пряк контакт със заразени крави.

Но експертите по инфекциозни болести са все по-загрижени, че вирусът H5N1 може да направи траен скок в хората и да започне да се разпространява сред нас. Това не е неизбежно, но няколко скорошни събития показват, че това е нарастваща заплаха.

„Случва се често“, каза д-р Моника Ганди, професор по медицина и асоцииран ръководител на отдела по ХИВ, инфекциозни болести и глобална медицина в Калифорнийския университет, Сан Франциско, пред Business Insider. — "Ставам все по-притеснена".

Не трябва да се паникьосвате, но вероятно трябва да знаете какво се случва. Този вирус е водещ кандидат за следващата пандемия и четири събития през последния месец тревожат експертите.

Ето какво трябва да знаете:

Световната здравна организация обяви, че 2-годишно дете е станало първият случай на H5N1 в Австралия през март.

След завръщането си от пътуване до Индия, симптомите на детето – загуба на апетит, треска, кашлица, повръщане и раздразнителност, според СЗО – го вкарват в болница за две седмици и половина, включително било прието в интензивно отделение.

Тъй като случаите при хора се появяват в различни части на света, епидемиолозите като Кристофър Дай стават все по-загрижени.

„В момента има толкова голямо количество вирус. И очевидно той се променя и прави нови и неочаквани неща“, каза Дай, професор и старши научен сътрудник в Оксфордския университет,.

Наскоро той е съавтор на статия, публикувана в медицинското списание BMJ, в която се твърди, че рискът от голяма епидемия при хора е „голям, правдоподобен и неизбежен“.

„Грипът винаги е бил проблем в продължение на десетилетия и десетилетия, а тази конкретна форма на грип от най-малко две десетилетия“, каза Дай. „Сега обаче се повиши до ниво на безпокойство, според мен, което е по-голямо от всякога.“

Общо 47 домашни мишки са дали положителен тест за H5N1 в Ню Мексико, съобщи Министерството на земеделието на САЩ във вторник.

„Мишките са навсякъде“, каза Ганди. „Те са около други животни, често са около хора. И това е малко тревожно.“

Пробите са взети от болните мишки в началото на май. Според The ​​Telegraph учените подозират, че мишките, както и някои домашни котки, може да са получили вируса от пиенето на сурово мляко от заразени крави. (Експертите по обществено здраве категорично съветват хората да не пият непастьоризирано, известно още като „сурово“ мляко.)

„Това доближава вируса до домовете на хората“, каза Рик Брайт, бивш директор на Biomedical Advanced Research and Development Authority, пред The ​​Telegraph. „Това е извън контрол“, добави той.

Всяка нова популация от животни и всяко ново излагане на хора е още една възможност за вируса да мутира и да се адаптира.

