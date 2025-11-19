Любопитно

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Той е заразен с H5N5 – подтип на птичия грип, пренасян от диви птици като патици и гъски

19 ноември 2025, 10:17
Мъж от Вашнгтон е „тежко болен" с вирус, невиждан досега при хора
В изненадващ първи случай мъж от щата Вашингтон е заразен с щам на птичи грип, който досега е откриван само при животни и никога при хора, съобщава The New York Post.

„Тежко болният“ мъж е хоспитализиран по-рано този месец с висока температура, объркване и дихателен дистрес,

като е потвърдено, че е заразен с H5N5 – подтип на птичия грип, пренасян от диви птици като патици и гъски.

Департаментът по здравеопазване на щата Вашингтон описва неназования пациент като „възрастен“ и с „придружаващи здравословни проблеми“. Агенцията отбелязва, че мъжът отглежда „смесено дворно ято домашни птици“ в дома си в окръг Грейс Харбър, на югозападното тихоокеанско крайбрежие на щата.

Две от птиците са починали наскоро, съобщава „Вашингтон Поуст“. Диви птици също са имали достъп до имота, като според здравните служители и двете групи птици са „най-вероятният“ източник на заразата.

Мъжът е останал в болница към края на миналата седмица, докато разследването продължава.

Според здравните власти на щата Вашингтон и Центровете за контрол и превенция на заболяванията рискът за обществеността е нисък.

Никой друг не е дал положителен тест за H5N5. Няма доказателства за предаване от човек на човек, въпреки че експерти признават, че еволюцията на вирусите може да бъде „непредвидима“.

H5N1 е по-разпространен в САЩ, но все пак е рядък.

Разликата между двата щама е в протеин на повърхността на вируса. H5N1 се задържа в страната от 2022 г., заразявайки диви птици, домашни птици, млечен добитък и дори, от време на време, хора. От 2024 г. насам в САЩ са регистрирани 71 случая на птичи грип H5 при хора. 

Повечето случаи са били с леки симптоми, но пациент от Луизиана почина през януари. Мъжът е отглеждал дворни кокошки, които са били изложени на контакт с диви птици.

