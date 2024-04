Махмуд Абас: Палестина ще преразгледа отношенията си със САЩ

П алестинският президент Махмуд Абас обяви днес, че оглавяваната от него Палестинска автономна власт "ще преразгледа отношенията си“ със САЩ след американското вето върху резолюция на Организацията на обединените нации за палестинско членство в ООН, предаде Франс прес.

„Палестинското ръководство ще преразгледа двустранните отношения със Съединените щати, за да гарантира запазването на интересите на нашия народ, нашата кауза и нашите права“, заяви Абас в интервю за палестинската информационна агенция Уафа.

В четвъртък САЩ блокираха резолюция в Съвета за сигурност на ООН за приемане на Палестина за пълноправен член на световната организация. Палестинската автономия контролира части от окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан.

ДПА изнесе и други цитати от интервюто, в което Абас обвинява Вашингтон в неспазване на обещания.

