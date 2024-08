Отново заедно: Враждуващите Уилям и Хари присъстваха на погребението на чичо си

В раждуващите помежду си братя принц Уилям и принц Хари се събраха отново в сряда - макар че срещата не беше съвсем топла.

Източници разказват пред американското издание „Сън“, че Хари и Уилям са били забелязани да присъстват на погребението на чичо си лорд Робърт Фелоус в Снетишам, Норфолк, но не са разговаряли помежду си.

„Те пристигнаха много дискретно“, казва един от източниците на изданието.

„Уилям и Хари бяха там, но не ги видяхме да говорят един с друг и спазваха дистанция.“, каза местен жител пред „Сън“.

Рage six може да потвърди, че Хари наистина е присъствал на погребението на чичо си в църквата „Сейнт Мери“. Източник, близък до кралското семейство, обаче каза: „Това беше лично. Той долетя и излетя.“

Преди погребението последният път, когато братята бяха видени заедно, беше през септември 2022 г. по времето на погребението на кралица Елизабет II.

Братята имат проблеми от 2016 г. насам, когато в докладите се твърдеше, че Уилям е притеснен от темпото на връзката на брат си с Меган Маркъл.

През юли източник заяви пред People, че макар разделението между братята да е „много лошо“, връзката им все още има шанс да бъде поправена.

Разривът между Хари и семейството му за първи път стана публично достояние през 2020 г., когато той и 42-годишната му съпруга официално се отказаха от титлите си на висши членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ.

Също така през юли източник твърди, че крал Чарлз II избягва всички обаждания, текстове и съобщения от най-малкия си син, който се опитва да възстанови връзката си на фона на битката за сигурност на семейството си.

