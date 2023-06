Поредна мистериозна смърт в Русия: Красавица загина след падане от прозореца на апартамента си

Р уски вицепрезидент на банка е починал мистериозно, след като е паднал от прозореца на апартамента си в Москва. Съобщава се, че 28-годишната изпълнителна директорка на Локо-Банк Кристина Байкова е паднала от прозореца на апартамент на Ходинския булевард.

Твърди се, че Кристина е била с приятеля си Андрей​ в апартамента им в Москва, когато е паднала от прозореца вечерта на 23 юни. Полицията провежда разследването на смъртта на жената.

Андрей разказал на властите, че Кристина го поканила да пийнат по питие и да си поговорят, но в някакъв момент, около 3 часа сутринта, тя излязла на балкона и паднала от прозореца.

Kristina Baikova, a 28-year-old vice president of Loko-Bank, died after falling out of the window of her apartment in Moscow.



