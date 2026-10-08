„Откъде да знам, аз обичам пържоли!“: Мелания учила Тръмп да произнася „веган“

В копавайки се в битката, за да защити както гордостта, така и политическите си шансове, президентът Доналд Тръмп се върна в дълбоко консервативния Тексас в сряда, за да проведе митинг в подкрепа на сенаторската кампания на Кен Пакстън.

В речта си той на моменти разкриваше собственото си безпокойство, че една от най-дългите серии от победи на Републиканската партия може да приключи именно по негово време.

Тъй като редица проучвания показват, че щатският представител Джим Таларико има шанс да стане първият демократ, спечелил избори на ниво щат в Тексас от повече от три десетилетия, Тръмп предупреди тълпата в Сан Антонио: „Никога няма да ви простим за това, което сте направили, ако позволите това да се случи“.

Тръмп фокусира голяма част от изказването си върху Таларико, давайки му прякори и повтаряйки неверни твърдения, че той е веган. „Изведнъж каза, че е „виган“ (веган). Знаете ли, съпругата ми ми каза: „Сър, направи ми една услуга. Трябва да ми направиш една малка услуга. Не се произнася „вейган“, а „виган“.

Аз не ги разбирам тези неща, не са ми по вкуса. Но тя каза: „Произнася се „виган“. Моля те, изговаряй тази дума правилно“. Аз ѝ казвах „вейган, вейган“. Мислех си, че е... откъде, по дяволите, да знам? Аз обичам пържоли“.

Trump: My wife told me, “Sir, do me a favor, please pronounce vegan properly.” I called it vaygan. How the hell would I know? I like steak. https://t.co/Iz71QPhE5T — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Тръмп продължи да напада Таларико: „Сега той казва, че обича месо. Но той е веган... Той иска да яде малко парче маруля. Болен е, защото е бил принуден да яде месо по политически причини. И повръща навсякъде. Болен е“.

По време на митинга, който беше многократно прекъсван от протестиращи, Тръмп предимно заложи на емоционален апел към тексаския мачизъм, напомняйки на гласоподавателите, че планира екзекуция чрез разстрел, първата от Втората световна война насам, на мъж, осъден за нападение срещу войници във Форт Худ, Тексас, през 2009 г.