Откриха огромни пещери около подземна река

И зследователите твърдят, че групата от гигантски пещери е едно от най-големите струпвания на такива пещери, открити в страната, като го сравняват с най-големия клъстър на подводни пещери в света, разположен също в Китай.

Китайското министерство на природните ресурси обяви, че група учени са открили гигантско струпване от 19 естествени огромни пещерни образувания, в гора между градовете Чънсян и Лонг в района на Напо в южната част на страната, граничеща с Виетнам.

Как изглежда отвътре най-луксозната пещера в света (ГАЛЕРИЯ)

Съобщава се, че 19-те пещери са разпръснати "като низ от мъниста" около басейна на подземната река Дингей, дълга 60 км. на дълбочина 292 метра.

Обемът на всяка от пещерите е над един милион кубически метра, а всички са разположени на надморска височина от над 1000 метра, според изявление, публикувано от министерството, което също публикува снимки и видео от вътрешността на пещерите.

