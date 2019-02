Изследователи откриха огромна дупка под ледник в Антарктида. Според събраните данни тя е с площ около 40 квадратни километра и дълбока 300 метра.

Учените смятат, че дупката е знак за бързото разпадане на ледника и е само едно от няколкото тревожни открития, направени от лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Размерът на дупката играе важна роля за топенето на леда. Самата тя може да побере 14 милиарда тона лед, които изглежда са се стопили през последните години.

Дупката се намира под ледника Твайтс, чиято площ е около 170 хил. квадратни километра. Той се движи бързо и според учените е най-нестабилната част от ледената покривка на Западна Антарктида.

Ледът на Твайтс, ако се разтопи, би довел до повишаване на равнището на световните океани с 65 см. Ако той повлече и съседните ледници, покачването на морското равнище ще е с 2,4 метра.

Дупката се разраства с „експлозивна” скорост, което е изненада за изследователите, провеждащи проучването.

Според тях откритието показва, че ще са необходими подробни изследвания на долните страни на ледниците в Антарктида при изчисляване на това колко бързо ще се повишат нивата на световните океани в резултат на изменението на климата. Изглежда ледът се топи не само на повърхността и там където ледниковите езици влизат в досег с океанската вода, но и под ледниците.

