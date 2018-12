Преди около 125 000 години по-голямата част от сегашните крайбрежни райони са били наводнени от разтапянето на ледници на Антарктида. Тогава средната температура на Земята е била с около градус по-висока. А нивото на океаните, с между 6 и 9 метра по-високо.

От края на последната ледникова епоха преди около 12 000 години, нивото на океаните се повишава, но това става сравнително бавно.

Нови доказателства обаче предполагат, че огромната маса вода, която понастоящем е заключена в ледения слой на Западна Антарктида, е на път отново да се разтопи.

Именно тя, а не както по-рано се предполагаше, ледената шапка на Гренландия, е довела до потопа отпреди 125 000 години.

Тогава покачването на температурата на Земята е било резултат от леки промени в орбитата и наклона на оста на планетата. Сега обаче основният фактор за глобалното затопляне е човешката дейност.

Проби от седиментите под ледника над Западна Антарктида, представени във Вашингтон тази седмица от Американския геофизичен съюз, показват, че преди 125 000 години там за известно време не е имало лед.

А снимките на НАСА разкриват, че в момента огромни части от леда над Антарктида се топят и то все по-бързо.

По-рано тази година стана ясно, че континентът е загубил около 3 трилиона тона лед през последните 25 години.

