Учени откриха останки от древни изчезнали континенти, скрити дълбоко под леда на Антарктида, съобщи Newsweek.

От всички континенти Антарктида крие най-много загадки, затова учени с години анализират данните от спътника GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) на Европейската космическа агенция. Спътникът, който работеше до 2013 г., можеше да види скрития терен, измервайки силата на земното притегляне.

"В Източна Антарктида видяхме интересна мозайка от геоложки характеристики, които разкриват основни прилики и разлики между кората под Антарктида и други континенти, с които е била свързана допреди 160 милиона години", каза Фаусто Фепачоли от Британския антарктически институт.

Антарктида някога е била част от суперконтинента Гондвана. Той е започнал да се разпада преди около 130 милиона години, макар и връзката между Антарктида и Австралия да се е запазила допреди 55 милиона години.

Намиращият се в южното полукълбо древен суперконтинент Гондвана се разкъсва на няколко части. Постепенно това води до разцепване на континенталната плоча и до появата на днешните континенти Африка, Австралия и Южна Америка.

