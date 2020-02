Откриха нов мистериозен вирус, съставен от непознати гени

У чени в Бразилия открих нов вирус, чиято ДНК се състои почти изцяло от гени, които нямат аналог сред проучваните досега.

Микроорганизмът е наречен яравирус. Той спада към групата на гигантските вируси, открити през XXI век. Те достигат размери на бактериална клетка, като дължината на тяхната ДНК често надвишава 200 хиляди базови двойки.

Нерядко в тези вируси са откривани „гени сираци” (ORFan), които не се срещат в никоя друга група организми.

Новият вирус, идентифициран в изкуствен водоем от учени от Бразилия и Франция, е с размер около 80 нанометра. Въпреки че е голям, той е далеч по-малък от пандоравирусите, достигащи 1000 нанометра. Но геномът му е уникален.

Неговата ДНК съдържа 44 900 базови двойки със 74 кодиращи фрагмента, посочват Йонатас Абрахао от Федералния университет в Минас Жерайс и неговите колеги в статия в bioRxiv.

Името на новия вирус идва от индианската богиня Яра – „майка на водите” в митологията на южноамериканските племена тупи-гуарани.

Най-удивителното му свойство е, че 68 от неговите гени или повече от 90 процента от генома му, нямат аналози в нито един известен организъм. Това дава основания за спекулации, че се касае за представител на съвсем нова вирусна група.

„Следвайки настоящите метагеномични протоколи за откриване на вируси, яравирусът дори не би бил разпознат като вирусен агент”, посочват учените.

