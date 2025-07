Откриха черните кутии на разбилия се руски самолет

Ч ерните кутии на разбилия се пътнически самолет в далекоизточната руска Амурска област бяха открити ден след катастрофата с жертви, предаде Ройтерс, като се позова на руското Министерство на транспорта. Устройствата ще бъдат занесени за декодиране в Москва.

Руски пътнически самолет се разби в Сибир

Всички 48 души на борда на руския Ан-24 са загинали. Първоначално губернаторът на Амурска област Василий Орлов каза, че на борда е имало 43 пасажери и шестима души екипаж.

Самолетът извършваше полет от град Хабаровск през Благовешченск до малкия град Тинда в Амурска област, която граничи с Китай. Пилотите не са подали сигнал за проблем преди катастрофата.

Ан-24 е един от най-старите пътнически самолети, които все още са в експлоатация. Производството на този модел започва през 1962 г. и до 1979 г. са произведени близо 1300 броя. Около 60 от тях все още извършват полети, предимно в Русия, но също и в Казахстан, Северна Корея и Украйна. Разбилият се вчера самолет е бил произведен преди повече от 50 г., а оперативният му лиценз е бил удължен до 2036 г.

