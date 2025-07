Руски пътнически самолет се разби в Сибир

Р уски пътнически самолет Ан-24 на сибирска авиокомпания, превозващ 43 души на борда си се е разбил днес (24 юли) в Амурска област, предаде руската информационна агенция ТАСС.

Самолетът се е запалил при катастрофата и

няма оцелели,

съобщи пресслужбата на регионалния център за гражданска защита и пожарна безопасност. „Според директора на летището в Тинда, когато Ан-24 се разби, самолетът се е запалил; когато Ми-8 е прелетял, не са открити оцелели от въздуха“, се казва в доклада.

The wreckage of An-24 plane was found on the slope of a mountain 15 km from Tynda in a remote area, preliminarily, there are no survivors, reports said. Read: https://t.co/Fv1uzhaYv3 #russia #russianplane #survivors #passengers #russiaplanecrash #AN24 pic.twitter.com/q6g5yKlEdu

„Засега хеликоптерът със спасители не може да кацне в района на катастрофата - това е труднодостъпна местност, планински склон“, каза събеседникът на агенцията. Той съобщвава и за пожар на мястото на инцидента.

Група спасители от Тинда ще се придвижи до мястото на катастрофата на самолета Ан-24 за поне час, тъй като инцидентът е станал в планински район, където няма пътища. Това съобщиха от единната дежурна диспечерска служба (ЕДДС) на Тиндски район на Амурска област.

Останките на летателната машина са разпръснати на голяма площ.

„Останките на самолета са открити от въздуха на голяма площ. Всички те са разположени в планински и горист район, достъпът до тях е труден“, казва неназован източник на агенцията. От руското министерство на извънредните ситуации съобщиха: „По време на издирвателните операции хеликоптерът Ми-8 на Федералната агенция за въздушен транспорт откри фюзелажа на самолета, който гори. Спасителите продължават да се придвижват към мястото на инцидента“.

Предварителната версия за катастрофата на Ан-24 в Амурска област се счита за грешка на екипажа,

съобщава ТАСС, позовавайки се на информация от службите за Спешна помощ. „Една от разглежданите версии е грешка на екипажа, който при лоши метеорологични условия по време на захода за кацане се е ударил в хълм. Ще бъдат разгледани и други версии“, казва източникът на агенцията.

Самолетът е изпълнявал полет по маршрута Хабаровск-Благовещенск-Тинда и е

излетял от летище Благовещенск със закъснение от почти два часа,

според онлайн таблото на уебсайта на летището. Полетът до Тинда е трябвало да излети в 09:10 ч. (03:10 ч. московско време), но е бил забавен. Действителният час на излитане е бил 11:21 (05:21 ч. московско време).

Авиодиспечерите загубиха връзка с пътнически самолет Ан-24 в четвъртък и веднага беше предприето издирване, съобщи областният губернатор, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Местното министерство на извънредните ситуации съобщи, че

самолетът, управляван от авиокомпания „Ангара“, базирана в Сибир, е изчезнал от радарните екрани, докато се е приближавал към дестинацията си Тинда,

град в Амурска област, граничещ с Китай.

#BREAKING : An-24 Aircraft Vanishes from Radar in Russia’s Far East, Confirmed by Amur Region Governor



An An-24 aircraft disappeared from radar just a few kilometers from the airport near Tynda, shortly after departing from Blagoveshchensk, according to the Amur Region… pic.twitter.com/Rg1Jt2sOEH