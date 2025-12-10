  Специално съдържание

Любопитно

Електрохолд Трейд вече прогнозира и балансира производството на 4000 ВЕИ централи

10 декември 2025, 10:20
Електрохолд Трейд вече прогнозира и балансира производството на 4000 ВЕИ централи
Източник: Електрохолд Трейд

Е лектрохолд Трейд управлява една от водещите балансиращи групи, съставена от индустриални консуматори, като в последните години бяха добавени значителен брой ВЕИ и батерии. На групово ниво в състава влизат над 4000 централи, близо 700 МВт ВЕИ и 500 МВтч системи за съхранение на електрическа енергия. Това каза Владимир Дичев, главен търговски директор на Електрохолд България, по време на международната конференция ENERGATE, организирана от Дарик радио в началото на декември в София. По думите му амбицията е до края на другата година компанията да се превърне в един от водещите играчи в управлението на батерии и фотоволтаични централи, използвайки предимствата на автоматизираната търговия и натрупания опит. 

Според Дичев в момента енергийният пазар преминава през трансформация, като става много по-високочестотен и високооборотен. Делът на соларната енергия нараства значително, което води до физически и търговски дисбаланс в електроенергийната система. Тук идва мястото на системите за съхранение на енергия като едно от важните решения на структурна промяна. Батериите повишават ефективността на слънчевите централи, съхраняват енергията, когато тя е по-евтина, и я отдават обратно в системата, когато има недостиг от нея.

Източник: Електрохолд Трейд

Дичев  призна, че управлението на батерии е доста предизвикателно, защото това не е класическа форма на търговия. „Това е бизнес, който работи 24/7, 365 дни в годината. Затова е необходимо да помощ да дойдат автоматизираните решения, които Електрохолд Трейд вече прилага.” Експертът посочи още, че използването на изкуствения интелект в търговията с електроенергия става неизбежно, а в комбинация с висококвалифицирания екип от близо 100 специалисти, компанията успява да посрещне нуждите на пазара и на своите клиенти. 

На подобно мнение е и главният оперативен директор на Електрохолд Трейд Мартин Георгиев, който също взе участие във форума. „Заради бурното развитие на ВЕИ през последните години съществува огромна нужда от батерии в цяла Европа, които да съхраняват произвежданата енергия. В България секторът е изключително динамичен. Скоро тук ще има инсталирани батерийни мощности, сравними с наличните в  Германия. Това ни прави новатор в европейски мащаб. Съоръженията се изграждат от български оператори, което позволява цялото ноу-хау да остава и да се надгражда в България.

Източник: Електрохолд Трейд

Според него следващото голямо предизвикателство ще бъде функционирането и управлението на изгражданите в момента съоръжения и търговията с произвежданата от тях енергия. Затова Електрохолд Трейд въвежда високотехнологични платформи за търговско управление и оптимизация, които подпомагат оптимална пазарна реализация на капацитета за съхранение и максимизиране на приходите на инвеститорите.

Друг акцент в международната конференция ENERGATE беше участието на Томас Рафайнер, главен изпълнителен директор на The Mobility House. Германската компания, която е партньор на Електрохолд Трейд в предоставянето на софтуер за агрегиране и търговско управление на енергийни активи, в момента изгражда най-голямата виртуална електроцентрала, изцяло съставена от батерии и електрически превозни средства. На практика тя ще включва всеки паркиран електромобил и ще прави превозното средство част от енергийната система на бъдещето.

Източник: Електрохолд Трейд

„Чрез подобни активи ние правим мобилността по-ефективна, правим електричеството по-евтино и, надяваме се, че правим планетата малко по-щастлива“, каза още Рафайнер, сподели Рафайнер по време на конференцията.

Специално за форума в България пристигна и Карен Ву - регионален директор на продажбите на BYD Energy Storage. Китайската компания е сред най-големите производители на електрически автомобили и батерии за съхранение на енергия в света. Повечето хора познават BYD заради електрическите ѝ превозни средства (EV), но групата развива дейност в четири по-общи бизнес сегмента, един от които са технологиите за съхранение на енергия. По думите на Ву BYD Energy Storage вече има стартирани и договорени проекти с капацитет от над 130 гигаватчаса (GWh), в това число договорени проекти в Европа с капацитет над 22 GWh в страни като България, Великобритания, Полша, Германия и Унгария.

Последвайте ни

  Специално съдържание

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Фискалният съвет: Пенсионната вноска неминуемо ще се повиши

Фискалният съвет: Пенсионната вноска неминуемо ще се повиши

pariteni.bg
Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Любопитно Преди 5 минути

Кейти Пери превърна хаотичния момент, в който фенове започнаха да хвърлят телефони на сцената по време на концерта ѝ в Шанхай, в забавна и емблематична сцена, която стана вирусна и символизира близостта ѝ с публиката по време на голямото ѝ световно турне The Lifetimes

<p>&quot;Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си&quot;</p>

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

Свят Преди 19 минути

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Свят Преди 1 час

Според местните власти в префектура Фес две съседни четириетажни жилищни сгради са рухнали през нощта

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Свят Преди 1 час

Протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

Свят Преди 1 час

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

България Преди 1 час

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Любопитно Преди 1 час

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Свят Преди 1 час

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Габриел Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Свят Преди 1 час

Жената е планирала нападението като "интервенция", за да убеди дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет

<p>&quot;Сега ще умреш!&quot;: Мъж многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си</p>

"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

България Преди 1 час

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

България Преди 2 часа

При инцидента е пострадала тежко и 25-годишна жена

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Водачът, който е сръбски гражданин, опитал да изпревари колона от камиони

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Свят Преди 2 часа

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията издадоха предупреждение за пътуване от ниво 2

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 2 часа

Продължава да се следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

България Преди 2 часа

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

България Преди 2 часа

На непълнолетните са съставени актове

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Психоложката Краси Гешева от “Един за друг” роди момченце

Edna.bg

Кошмарен жребий: България в група с Англия, Испания и Хърватия

Gong.bg

Ван Бастен изригна: Салах има мозък на майски бръмбар

Gong.bg

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

Nova.bg

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Nova.bg