Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо няма да присъства на церемонията за Нобеловата награда за мир

С лед множество спекулации през последните дни и седмици, норвежки медии съобщиха, че венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо няма да присъства лично в Осло, за да получи Нобеловата си награда за мир, предаде Bloomberg.

Поради отсъствието на Мачадо, наградата ще бъде приета от нейно име от дъщеря ѝ по време на церемонията в сряда, 10 декември. Това съобщи норвежката телевизия NRK, позовавайки се на Кристиан Берг Харпвикен, директор на Норвежкия Нобелов институт.

Венецуела затвори посолство в Осло след Нобела за Мачадо

Мачадо получава Нобеловата награда за мир за „неуморната ѝ работа за насърчаване на демократичните права на народа на Венецуела и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“, пишат от Нобеловия институт.

Като лидер на демократичното движение във Венецуела, Мария Корина Мачадо е един от най-изключителните примери за гражданска смелост в Латинска Америка в последно време, допълни института.

Мачадо има 10-годишна забрана за пътуване, наложена ѝ от венецуелските власти, а точното ѝ местонахождениене е известно.