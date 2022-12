Отиде си футболната легенда Пеле

Б ившият бразилски футболист и звезда на световния футбол Пеле почина на 82 години след няколкоседмично боледуване.

Смъртта на бразилската звезда е потвърдена от агента му Джо Фрага.

Почина бразилската футболна легенда Пеле. Новината съобщи неговата дъщеря в профила си в Instagram, съобщава Ройтерс.

Бившият бразилски футболист прекара няколко седмици в болница заради рак.

Brazilian legend Pelé has passed away at 82, one of the greatest of all time who changed the game.



A man with a god-given talent, one of the names who will remain forever in the memory.



All thoughts with the family.



RIP, legend 🕊️ pic.twitter.com/xxndio7gmM