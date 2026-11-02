Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Е кипът на рок легендата Лени Кравиц категорично опроверга зловещите слухове, че 62-годишният изпълнител е бил на борда на частния самолет Learjet, който катастрофира в неделя във Флорида и отне живота на всички девет души на борда, съобщава The Post.

Фалшивата новина придоби огромна популярност в платформата X (Twitter), след като потребители погрешно свързаха инцидента с публикация на млада пилотка. Преди време тя бе споделила в социалните си мрежи скрийншот, че има честта да превози Кравиц по подобен маршрут от Тексас до Бахамите.

„За мен е чест утре да превозя единствения и неповторим Лени Кравиц от Остин до Бахамите. Нямам търпение да бъде на борда. В пилотската кабина определено ще звучи „It Ain’t Over ‘Til It’s Over“, гласеше старата публикация на пилотката Емили Шелтън, която интернет потребителите погрешно обвързаха с катастрофиралия самолет.

Lenny Kravitz trashes sick rumors he was on doomed Learjet https://t.co/1xbmU4RWyK https://t.co/W52lCuuoHz — New York Post (@nypost) November 2, 2026

Реакцията на екипа и пилотката

След като спекулациите набраха близо 3 милиона гледания само за няколко часа, официалният представител на певеца Карлийн Донован излезе с кратко съобщение: „Твърденията са абсолютно неверни и нереални“.

Самата 21-годишна пилотка Емили Шелтън също бе принудена да публикува видео в TikTok, за да потвърди, че е жива и няма нищо общо с трагичния инцидент край Палм Бийч: „Бих искала да уточня, че не съм била пилот на катастрофиралия самолет. Моля хората да спрат да спекулират и да разпространяват дезинформация за тази трагедия. Сърцето ми е със семействата на загиналите“.

Трагедията във Флорида

Инцидентът с луксозния частен самолет Learjet на стойност 2 милиона долара се случи в неделя, 1 ноември. Машината се разби с огромна скорост в парк за подвижни къщи в Южна Флорида.

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Губернаторът на щата Рон Десантис определи катастрофата като „катаклизъм“:

„Самолетът падаше като ракета. При удара остави огромен кратер на пътя“.

Властите във Флорида все още работят по идентифицирането на деветте жертви от фаталния полет.

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