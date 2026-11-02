Свят

Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Екипът на Лени Кравиц категорично опроверга слуховете, че рок звездата е бил на борда на частния самолет, който катастрофира фатално във Флорида. Зловещата фалшива новина за смъртта му събра милиони гледания в мрежата

2 ноември 2026, 16:23
Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа
Източник: Getty

Е кипът на рок легендата Лени Кравиц категорично опроверга зловещите слухове, че 62-годишният изпълнител е бил на борда на частния самолет Learjet, който катастрофира в неделя във Флорида и отне живота на всички девет души на борда, съобщава The Post.

Фалшивата новина придоби огромна популярност в платформата X (Twitter), след като потребители погрешно свързаха инцидента с публикация на млада пилотка. Преди време тя бе споделила в социалните си мрежи скрийншот, че има честта да превози Кравиц по подобен маршрут от Тексас до Бахамите.

„За мен е чест утре да превозя единствения и неповторим Лени Кравиц от Остин до Бахамите. Нямам търпение да бъде на борда. В пилотската кабина определено ще звучи „It Ain’t Over ‘Til It’s Over“, гласеше старата публикация на пилотката Емили Шелтън, която интернет потребителите погрешно обвързаха с катастрофиралия самолет.

Реакцията на екипа и пилотката

След като спекулациите набраха близо 3 милиона гледания само за няколко часа, официалният представител на певеца Карлийн Донован излезе с кратко съобщение: „Твърденията са абсолютно неверни и нереални“.

Самата 21-годишна пилотка Емили Шелтън също бе принудена да публикува видео в TikTok, за да потвърди, че е жива и няма нищо общо с трагичния инцидент край Палм Бийч: „Бих искала да уточня, че не съм била пилот на катастрофиралия самолет. Моля хората да спрат да спекулират и да разпространяват дезинформация за тази трагедия. Сърцето ми е със семействата на загиналите“.

Трагедията във Флорида

Инцидентът с луксозния частен самолет Learjet на стойност 2 милиона долара се случи в неделя, 1 ноември. Машината се разби с огромна скорост в парк за подвижни къщи в Южна Флорида.

„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

Губернаторът на щата Рон Десантис определи катастрофата като „катаклизъм“:

„Самолетът падаше като ракета. При удара остави огромен кратер на пътя“.

Властите във Флорида все още работят по идентифицирането на деветте жертви от фаталния полет.

Частен самолет се разби във Флорида, има жертви

Източник: The Post    
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