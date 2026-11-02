NOVA спечели телевизионната аудитория на балотажа с над 60% преднина

В деня на втория тур за избор на седмия президент на България, NOVA посвети над 14 часа от телевизионната си програма на събитията вчера и голямата развръзката след обявяване на резултатите от балотажа. Според официалните пийпълметрични данни, сред населението в активна възраст (18-59 г.), средният аудиторен дял на NOVA в тези часове е 25.2%, докато втората телевизия в класацията е с 15.6% по същото време. В сутрешните часове разликата с втората телевизия е почти двойна и в нито един от програмните сегменти, посветени на изборите, конкуренцията не се доближава дори с близък резултат.

През целия изборен ден екипите на NOVA и NOVA NEWS реализираха извънредна програма с висок продукционен стандарт, ексклузивни събеседници и всеобхватни анализи. Нова Броудкастинг Груп даде възможност на всички българите в страната и в чужбина да проследят най-важното от президентските избори и на всички свои дигитални платформи.