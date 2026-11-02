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Любител откри 1000-годишен златен амулет, може да е „Ръката на Бога“

Находката, датирана от англосаксонския период, подчертава ролята на гражданската археология за разкриването на историческото минало на Великобритания

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 ноември 2026, 15:43
Любител откри 1000-годишен златен амулет, може да е „Ръката на Бога“
Източник: iStock

Л юбител с металотърсач в Англия направи забележително откритие – 1000-годишен златен амулет, за който експерти смятат, че може да представлява „Ръката на Бога“. Находката, датирана от англосаксонския период, подчертава ролята на гражданската археология за разкриването на историческото минало на Великобритания.

Откритието е направено от Ник Бери, 58-годишен баща на две деца от Нортхемптън, Англия, докато е претърсвал с метален детектор земеделска земя в Ашмансуърт, село в графство Хемпшир. Според информация на Bournemouth News and Picture Service (BNPS), цитирана от FOX News, районът се намира в близост до замъка Хайклиър, известен като място за снимки на телевизионния сериал „Имението Даунтън“.

Бери разказва, че е получил много силен сигнал от своя детектор. „Копах надолу и погледнах в дупката, и веднага видях блясъка на злато“, споделя той пред информационната агенция. След като изчистил калта, артефактът се оказал в почти безупречно състояние. „Просто го гледах. Веднага знаех, че е нещо много различно и можех да кажа, че е англосаксонско“, добавя Бери, който се занимава с металотърсене повече от 30 години.

Смята се, че амулетът датира от IX или X в. и вероятно е бил носен като висулка на огърлица от човек с висок социален статус. Самият Бери предполага, че предметът е принадлежал на благородник и е служел като талисман. „Ръката винаги е имала силно символично значение, както когато се ръкуваш, за да покажеш на другия човек, че нямаш оръжие в ръка“, коментира той.

Експертният анализ подкрепя идеята за религиозна значимост. Джулиан Евън-Харт, редактор на списание Treasure Hunting, заявява пред BNPS, че амулетът вероятно символизира „Ръката на Бога“ – християнски мотив, който се среща върху сребърни монети от късния саксонски и викингски период, както и в църковното изкуство. Липсата на други артефакти наблизо предполага, че висулката може да е била изгубена случайно преди повече от хилядолетие.

След откритието Бери е докладвал находката на местен служител по връзките с находките, след което артефактът е изпратен в Британския музей за изследване. Амулетът официално е обявен за съкровище. Съгласно британското законодателство, ако бъде придобит от музей или друга публична институция, Бери и собственикът на земята могат да получат възнаграждение въз основа на пазарната му стойност, която според информационната агенция може да достигне пет- или шестцифрена сума в британски лири.

Тази забележителна находка е последната от поредица археологически открития, направени от металотърсачи във Великобритания. По-рано тази година бяха открити три златни гривни от бронзовата епоха, а миналата година любител помогна за разкриването на голямо римско селище, което илюстрира значимия принос на ентусиастите за изучаването на историята

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
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