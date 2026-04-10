Камала Харис обмисля президентска кандидатура през 2028 г.

Б ившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис, неуспешен кандидат за Белия дом срещу Доналд Тръмп през 2024 г., заяви, че обмисля отново да се кандидатира за президентските избори през 2028 г.

„Възможно е, обмислям го“, отговори тя на въпроса на Ал Шарптън, фигура в движението за граждански права, дали възнамерява да се кандидатира отново за президент.

🚨 BREAKING: Kamala Harris says she is considering a run for president in 2028.



“Are you going to run again in 28?”



KAMALA: “Listen, I might, I’m thinking about it.” pic.twitter.com/8OQBKTe2Cq — Breaking911 (@Breaking911) April 10, 2026

Бившата сенаторка от Калифорния, която в момента няма избран мандат, обикаля Съединените щати от миналата година, за да представя книгата си „107 дни“ – продължителността на предизборната ѝ кампания, започнала набързо след оттеглянето на Джо Байдън на 21 юли 2024 г. В книгата тя отправя и критики към бившия президент демократ и неговото обкръжение.

Когато преди няколко месеца заяви, че обиколката ѝ за представяне ще продължи и през 2026 г., това бе тълкувано от някои анализатори като подготовка за нов опит за Белия дом. Близо две години преди първичните избори за номинацията на демократите вече започват да се открояват потенциални кандидати. Сред тях са настоящият губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм, който открито не крие президентските си амбиции, както и Пийт Бутиджидж, бивш министър на транспорта в администрацията на Байдън и кандидат за номинацията през 2020 г. Депутатката от Ню Йорк Александриа Окасио-Кортес, водеща фигура на американската левица, също може да се включи в надпреварата, както и бившият астронавт и настоящ сенатор от Аризона Марк Кели. Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро и губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер също се споменават в проучванията сред най-вероятните демократически кандидати.