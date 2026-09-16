Любими български звезди разплитат музикални загадки в „Пееш или лъжеш“

„Пееш или лъжеш“ се завръща с четвърти сезон, а музикалното шоу ще има ново лице сред съветниците. Алекс Раева се присъединява към Иван Христов и Андрей Арнаудов и заедно ще помагат на звездните гости да разберат кой от участниците наистина може да пее и кой умело заблуждава всички около себе си. Певицата, стенд-ъп актриса и финалист в последния сезон на “Като две капки вода” ще влезе в шоуто със своя богат сценичен опит, музикален усет и собствена стратегия за разкриване на истината. Новият сезон ще я предизвика и като гост-звезда в търсене на впечатляващ дуетен партньор. Четвъртият сезон започва на 20 септември в 20:00 ч. с благотворителен епизод на живо в подкрепа на УНИЦЕФ.

Водещ на шоуто отново е Димитър Рачков, който ще поведе зрителите всяка неделна вечер през поредица от неочаквани музикални изпълнения, забавни ситуации и обрати. А задачата пред звездите остава същата – да открият истинския талант сред участниците, без да се оставят да бъдат заблудени от убедителните лъжци.

Едни от най-популярните имена на българската музикална сцена ще влязат в музикалното предизвикателство, опитвайки се да познаят кой пее и кой лъже. В ролята на гост-звезди ще влязат Маргарита Хранова, Силвия Кацарова, Криско, Емилия, Милко Калайджиев, Глория, Роксана, Любо Киров, Керана и Даниел Пеев-Дънди.

Всеки от тях ще трябва да разчита не само на музикалния си опит, но и на способността си да разпознава истинския талант. Защото на сцената на „Пееш или лъжеш“ нищо не е такова, каквото изглежда – зад едни изпълнения се крият впечатляващи гласове, а зад други – участници, които ще заложат на хитрост и неподозирани таланти, за да вземат голямата награда от 3000 евро.

Към постоянния панел в отделните епизоди ще се присъединяват и още популярни личности, които ще помагат на гост-звездите в музикалното разследването, а финалният избор ще разкрие чия интуиция е била безпогрешна.

И тази година зрителите могат да очакват много музика, хумор, неочаквани решения и моменти, в които границата между истинския талант и убедителната лъжа ще бъде почти невъзможна за разпознаване.