Бил Гейтс с мрачна прогноза: Без регулация ИИ ще служи само на най-богатите

М илиардерът Бил Гейтс призова световните лидери да действат, за да гарантират, че изкуственият интелект няма да задълбочи глобалното неравенство.

Позивът беше отправен във вторник, когато неговата фондация „Гейтс“ публикува годишния си доклад Goalkeepers и пое ангажимент за 1 милиард долара за разширяване на достъпа до AI технологии, на фона на по-широки предупреждения от технологични лидери относно безопасността на AI, пише Forbes.

Ключови факти

В изявление, придружаващо доклада, който проследява напредъка по Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации, Гейтс написа, че изкуственият интелект може да бъде „великият изравнител, или да увеличи пропастта“.

Съоснователят на Microsoft каза, че е преживял „революцията на персоналните компютри“, но „нищо не се е усещало по начина“, по който се усеща настоящият момент с AI, който според него се „движи по-бързо и достига до повече хора от всичко преди него“.

Гейтс предупреди, че ако нещата бъдат оставени на пазара, „AI ще бъде създаден от и за най-богатите хора в света“.

Милиардерът твърди, че решенията за изкуствения интелект, взети през „следващите 12 до 18 месеца“, ще определят дали технологията „ще донесе полза за хората, които вече имат най-много, или ще достигне до тези, които имат най-малко“.

Гейтс добави, че AI може да бъде впрегнат за добро, но отбеляза, че това „няма да се случи случайно“.

Какво знаем за ангажимента на фондацията?

Фондация „Гейтс“ заяви, че възнамерява да похарчи най-малко 1 милиард долара през следващите две години за „разширяване на достъпа до изкуствен интелект и базирани на AI решения“.

В изявлението се посочва, че 40% от средствата ще подкрепят образованието, „включително обучение чрез AI“, а други 40% ще подкрепят приложения в здравеопазването като диагностика, клинично вземане на решения и разработване на нови лекарства и ваксини.

Селското стопанство ще получи 10% от финансирането в помощ на дребните фермери чрез AI, а останалите 10% ще финансират изграждането на „дигитална основа, от която зависи справедливият AI“.

Какво още се казва в доклада за изкуствения интелект?

Докладът очерта три ключови предложения за незабавни действия, които да гарантират, че въздействието на AI ще бъде положително. Първото призовава за осигуряване на достъп до инструменти с AI на „всеки език, който хората говорят“, като същевременно се отбелязва, че над 90% от данните, използвани за обучение на ранните модели, са дошли от англоезични източници.

Докладът също така призовава да се позволи на „страните и общностите да решават как се управляват и защитават данните“, и отбелязва, че на „лекари, фермери, учители и разработчици“ трябва да се даде възможност да оценяват тези инструменти с AI и да ги адаптират към своите нужди.

Какво е казвал Гейтс за рисковете от AI?

В края на миналия месец Гейтс написа есе от 6000 думи, в което предупреди за рисковете, които крие изкуственият интелект. Есето получи кратко споменаване в изявлението от вторник, където милиардерът каза, че „тези рискове са реални и заслужават сериозно внимание“.

В есето си Гейтс написа, че „преходът към ерата на AI ще бъде един от най-бурните периоди в човешката история“ и предупреди: „за съжаление в момента не се подготвяме за него“. Гейтс предупреди, че AI може да доведе до завинаги изчезване на много работни места и добави: „Най-застрашени са позициите на начално и средно ниво“.

Милиардерът също така предупреди, че злонамерени лица биха могли да използват AI за нанасяне на големи щети, включително измами, дезинформация, дийпфейк видеоклипове, кибератаки и биотероризъм.

Есето отекна и с опасенията, повдигнати от лидери на големи технологични компании миналата седмица, отбелязвайки, че „моделите на AI биха могли да започнат да действат срещу нашите интереси и да загубим контрол“.

Гейтс каза още, че технологията може да забави развитието на децата, тъй като те се обръщат към спътници с изкуствен интелект, за да заменят човешките взаимоотношения.