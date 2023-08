„От глад и изтощение": Инфлуенсърка почина, след като 5 г. се храни само със сурови плодове

П опулярна веган инфлуенсърка, която се е хранила с екзотична плодова диета, е "починала от глад и изтощение" само на 39 години.

Рускинята Жана Самсонова през последните пет години се е хранила предимно със сурова веганска храна, състояща се от "плодове, слънчогледови кълнове, плодови смутита и сокове". Тя е била добре позната във веганската общност, като е публикувала под името Zhanna D'Art в социалните медии, за да популяризира суровоядната диета сред милионите си зрители.

Нейни приятели казват, че хранителните ѝ навици са станали обезпокоително рестриктивни през последните няколко месеца от живота ѝ и тя е починала на 21 юли от "холероподобна инфекция", изострена от "изтощаването на организма от веганската диета".

Неназован приятелка на Жана казва, че са я видели преди няколко месеца в Шри Ланка "да изглежда изтощена".

Приятелката продължава: "Изпратиха я у дома, за да потърси лечение. Тя обаче отново избяга. Когато я видях в Пукет, се ужасих. Живеех един етаж над нея и всеки ден се страхувах, че на сутринта ще намеря безжизненото ѝ тяло. Убедих я да потърси лечение, но тя не успя да се справи".

"Виждам как тялото и умът ми се преобразяват всеки ден", казвала Жана, когато описва ограничителния си хранителен режим. Тя продължава: "Обичам новото си аз и никога няма да се върна към навиците, които имах преди."

#FPVideo: A Russian #vegan diet influencer has died due to #starvation. She was subsisting on a raw #vegandiet for the past 10 years. But she isn't the first to die after living on a raw vegan diet. pic.twitter.com/RoCZPLgO7p