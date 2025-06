От 37°C до мощни бури: Екстремно време в Германия

Г ореща вълна се задава към Германия, като според германската метеорологична служба в неделя температурите ще достигнат 37 градуса по Целзий, предаде ДПА.

Максимални температури между 31 и 37 градуса се очакват в неделя, последвани от силни дъждове и гръмотевични бури в крайната западна част на страната, а по-късно вечер и в Централна Германия.

GEM 12z, P. 7 mit beispielloser #Hitze🔴🔴🔴 über #Deutschland/Mitteleuropa ab nächste Woche!

Eine extreme Hitzeglocke könnte sich über Mitteleuropa entwickeln. In Deutschland werden 20 / 27°C (Isotherme) in 1,5 km erreicht, was #Temperaturen 38 / 43°C über mehrere Tage auslöst! pic.twitter.com/l9pIErkumq