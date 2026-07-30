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Осъдиха нападателя на Салман Рушди за тероризъм, може да получи доживотен затвор

Хади Матър беше признат за виновен по всички федерални обвинения за нападението с нож срещу писателя през 2022 г.

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 10:20
Осъдиха нападателя на Салман Рушди за тероризъм, може да получи доживотен затвор
Източник: Getty Images

Х ади Матър беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм за нападението с нож срещу писателя Салман Рушди през 2022 г., предаде Асошиейтед прес.

Федералните съдебни заседатели го признаха за виновен по всички повдигнати срещу него обвинения, включително за извършване на акт на транснационален тероризъм. Матър беше признат за виновен и по обвинението за предоставяне на материална подкрепа на „Хизбула“.

28-годишният Матър вече изтърпява 25-годишна присъда в щатски затвор в Ню Йорк за опит за убийство заради същото нападение. След федералната присъда той е изправен пред възможността да получи и доживотен затвор.

Нападението беше извършено през август 2022 г. на сцената на амфитеатър в института „Чатокуа“ в щата Ню Йорк, където Рушди се подготвял да говори за безопасността на писателите.

Пред очите на шокираната публика Матър атакува писателя с нож. Рушди беше прободен 15 пъти и получи тежки наранявания, включително увреждания на вътрешни органи. Той загуби зрението на дясното си око.

  • Връзката с „Сатанински строфи“

Салман Рушди от десетилетия живее под заплаха заради романа си „Сатанински строфи“, публикуван през 1988 г. Година по-късно тогавашният върховен лидер на Иран аятолах Рухолах Хомейни издава фетва, призоваваща за смъртта на писателя заради съдържанието на книгата.

Рушди прекарва години в укритие заради заплахите, преди постепенно да се върне към публичния живот.

По време на федералния процес прокурорите представиха доказателства, според които Матър е проявявал интерес към фетвата и към фигури, свързани с Иран и „Хизбула“. Те твърдят, че нападението е било свързано с намерението да бъде изпълнена десетилетията старата заплаха срещу писателя.

Иран отрича да е замесен в нападението.

  • Рушди свидетелства в съда

По време на процеса Салман Рушди даде показания за нападението и последствията от него. Писателят разказа за тежките си наранявания и за трайните последици, които е понесъл.

Федералното дело е вторият съдебен процес срещу Матър за нападението. През 2025 г. той беше осъден в щатски съд в Ню Йорк на 25 години затвор за опит за убийство.

Федералните обвинения обаче се основават на различна правна квалификация и могат да доведат до значително по-тежко наказание.

Присъдата по федералното дело се очаква да бъде определена на по-късен етап, като Матър е изправен пред възможността да прекара остатъка от живота си във федерален затвор.

Случаят привлече международно внимание, тъй като нападението срещу Рушди отново постави въпроса за продължаващите последици от фетвата, отправена срещу писателя преди повече от три десетилетия, както и за заплахите срещу автори заради техните произведения.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Денис Киров    
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